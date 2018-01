Feira em MG, RS e outros 5 Estados auxilia quem quer estudar nos EUA

BELO HORIZONTE E PORTO ALEGRE – Belo Horizonte, Porto Alegre e outras cinco cidades do País recebem entre o fim de março e o início de abril feira internacional com a presença de representantes de instituições de ensino superior americanas. O objetivo do evento é apresentar aos interessados em estudar nos Estados Unidos o funcionamento do processo de candidatura e admissão nas universidades do país, além de custos, opções de financiamento e bolsas.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Brazilian EducationUSA Roadshow 2017 é gratuito. Os interessados devem se inscrever pelo site da EducationUSA, instituição afiliada ao Departamento de Estado Americano que organiza o evento, com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos.

De acordo com os organizadores, a feira contará com palestras e plantão para tirar dúvidas sobre os programas americanos de estudo. Representantes do Consulado dos Estados Unidos no Brasil estarão presentes para fornecer orientações sobre o processo de pedido de visto para estudante.

Em 2016, cerca de 8,5 mil estudantes no País participaram das feiras organizadas pela EducationUSA.

Em Belo Horizonte, o evento ocorre no 1º de abril, das 16 horas às 19 horas, no Hotel Mercure BH Lourdes. California State University Northridge, George Washington University e Green River College estão entre as instituições confirmadas.

Já em Porto Alegre, a feira ocorre no dia 8, das 14 horas às 17 horas, no Hotel Deville. Iowa State University, University of North Carolina Wilmington e California State University San Marcos são algumas das universidades presentes.

Além de Porto Alegre e Belo Horizonte, haverá feira em Fortaleza, Recife, Goiânia, Curitiba e Campinas.

Confira abaixo o calendário completo do Brazilian EducationUSA Roadshow 2017:

Fortaleza

Data: 29/3

Recife

Data: 30/3

Belo Horizonte

Data: 1º/4

Horário: Das 16h às 19h

Local: Hotel Mercure BH Lourdes – Avenida do Contorno, 7.315, Lourdes, Belo Horizonte-MG

Entrada franca

Goiânia

Data: 2/4

Campinas

Data: 6/4

Curitiba

Data: 6/4

Porto Alegre

Data: 8/4

Horário: Das 14h às 17h

Local: Hotel Deville – Avenida dos Estados, 1.909, Anchieta, Porto Alegre-RS

Entrada franca

Sobre o EducationUSA. O EducationUSA é o órgão oficial do governo norte-americano para estudos nos Estados Unidos e tem cerca de 400 escritórios em 170 países. Somente no Brasil, dispõe de 29 escritórios em instituições parceiras.