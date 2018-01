Feira de recrutamento de trainees acontece amanhã com 500 vagas disponíveis

A tradicional feira de recrutamento para programas de estágio e trainee Talento, realizada pelo Núcleo das Empresas Juniores da Unicamp, será realizada nesta quinta-feira, 23, das 9h às 20h, no Ginásio Multidisciplinar da Unicamp. Empresas como Medley, Delloite, Itaú Unibanco, GE, Shell, Ambev, entre outras, estarão presentes na feira, que deverá ter mais de 500 vagas disponíveis.

Serão mais de 60 empresas participantes de diversas áreas, além de mais 30 palestras ao longo do dia. Não é necessário levar cópia do currículo. Basta entrar no site do evento www.talentounicamp.com.br e cadastrá-lo. As empresas têm acesso à base de dados e fazem a busca automática do que desejam naquele momento. Os outros currículos continuam no sistema, para todas as empresas participantes.

“O diferencial da Talento é ser um evento 100% organizado por empresários juniores da Unicamp, que, além de lidarem com a graduação, dedicam-se em tempo quase que integral à feira, para fazê-la a maior e melhor feira de recrutamento do estado”, diz Rachel Vieira, coordenadora da Talento 2012.

A Talento realizou um estudo para definir o perfil dos visitantes da feira nos últimos anos, para poder assimilar quem são aqueles que passam pelo evento, o que esperam da feira e quais suas expectativas em relação ao futuro profissional. Uma das notícias positivas foi a constatação do nível escolar, com a maioria de formados em universidades e faculdades, outros cursando pós-graduação e alguns ainda com mestrado ou MBA