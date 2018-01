Feira de recrutamento da Unicamp terá participação de 65 empresas

A Talento, feira de recrutamento de trainees e estagiários da Universidades Estadual de Campinas (Unicamp) espera a participação de mais de 65 empresas na edição deste ano, que ocorre nesta quarta-feira, 10, no ginásio da instituição. Poderão ser recrutados estudantes de cursos como engenharia, TI, comunicação, administração, economia e outros. O evento comemora 15 anos nesta edição.

No dia da feira, o candidato poderá baixar um aplicativo oficial que informa quais empresas estão no evento e a localização de cada uma delas. Também estará disponível a lista de palestras com os horários.

Os estudantes ainda podem registrar seus currículos pela rede social Linkedin. Os dados serão copiados para o banco de dados das empresas.

O cadastro para participar da Talento pode ser feito no site talentounicamp.com.br/cadastro ou na hora da entrada na feira, ambos gratuitamente.