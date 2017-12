Feira de MBA traz representantes de grandes universidades do mundo para o Brasil

Uma das principais feiras de MBAs do mundo trará para o Brasil representantes de cerca de 30 renomadas universidades de países como Alemanha, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Reino Unido e Suíça.

Em dois eventos, um no Rio e outro em São Paulo, estarão seis dos 20 MBAs mais conceituados do mundo, de acordo com o ranking 2014 do jornal americano Financial Times: Universidade de Columbia; IESE Business School de Barcelona; Universidade de Chicago – Booth School of Business; IE Business School de Madri; Universidade de Cambridge; e Dartmouth College.

O objetivo do evento é permitir que os candidatos brasileiros que desejam cursar um MBA no exterior tenham contato direto com os representantes das escolas para conhecer detalhes dos cursos e dos processos de seleção.

Os eventos acontecem em agosto, no dia 13, no Rio de Janeiro, e dia 16, em São Paulo.

A programação inclui painel sobre as diferenças dos programas de MBA pelo mundo, uma palestra com diretores de admissão, que aconselharão sobre o processo, e outra sobre opções de financiamento desse tipo de curso no exterior.

Além disso, os visitantes também poderão conhecer ex-alunos das universidades.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas diretamente no site do evento:

Para o evento do Rio de Janeiro, o site é http://www.thembatour.com/events/riodejaneiro.shtml

Para o evento de São Paulo: http://www.thembatour.com/events/saoPaulo.shtml.

As faculdades que já confirmaram presença no evento são:

• Arizona State University

• Babson College

• Boston University

• Carnegie Mellon University

• Case Western Reserve University

• City University London

• Columbia University

• Dartmouth College

• Ecole hôtelière de Lausanne

• Emory University

• George Washington University

• Georgetown University

• HHL Leipzig Graduate School of Management

• Hult International Business School

• IE Business School

• IESE Business School

• Ivey Business School

• McGill University

• Queen’s University

• Southern Methodist University

• Syracuse University

• The College of William & Mary

• The University of Texas at Austin

• University of British Columbia

• University of California Los Angeles

• University of Cambridge

• University of Pittsburgh

• University of Rochester

• University of Toronto

• Vanderbilt University

• York University – Schulich School of Business

Serviço:

Rio de Janeiro

Quando: 13 de agosto, quarta-feira, das 17h às 22h

Onde: JW Marriott – Av. Atlântica 2.600 – Copacabana

Inscrições: http://www.thembatour.com/events/riodejaneiro.shtml

São Paulo

Quando: 16 de agosto, sábado, das 11h às 17h

Onde: Hotel Intercontinental – Alameda Santos, 1.123 – Jardim Paulista

Inscrições: http://www.thembatour.com/events/saopaulo.shtml