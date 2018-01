A 19ª edição do Salão do Estudante, feira de intercâmbio e cursos no exterior, ocorre neste final de semana, nos dias 13 e 14 de setembro, no Hotel Tivoli Mofarrej, região da Avenida Paulista.

No ano passado, 10 mil visitantes estiveram no evento – para 2014 a expectativa é de 13 mil. Haverá mais de 100 expositores com 500 instituições representadas e cerca de 20 países.

Mais informações: www.salaodoestudante.com.br