Feira de ensino superior europeu ocorre em novembro em SP

Quem procura uma oportunidade para o ensino superior e tem a Europa como destino, poderá visitar a Euro-Pós, feira de educação superior europeia que ocorrerá nos dias 29 e 30 de novembro, no Centro de Eventos São Luiz, em São Paulo.

Durante o evento, o estudante poderá ter contato direto com as universidades europeias e receberá informações sobre requisitos, funcionamento do processo seletivo, como se candidatar aos programas de bolsas de estudo, orientação sobre estágios, informações sobre trabalho e estudo, visto, moradia, seguro-saúde e afins. Será possível também conversar com brasileiros que já estudaram na Europa e trocar ideias sobre a experiência.

O evento é exclusivo para universidades europeias e representações oficiais de países europeus.

Da Alemanha estarão presentes 20 universidades e consórcios de universidades, o Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), maior organização alemã no campo de intercâmbio acadêmico, e duas instituições oficiais de ensino alemão; da Holanda serão 12 instituições e o Nuffic Neso Brazil, escritório de representação oficial do ensino superior holandês no Brasil; e da França serão 12 instituições, entre universidades, escolas de comércio, escolas de engenharia e escolas especializadas.

A Euro-Pós contará com uma rede de instituições de países europeus que oferecerão cursos de graduação, curta duração e de férias, pós-graduação, especialização, MBA, mestrado, doutorado e projetos de pesquisa. Da Holanda, por exemplo, serão contempladas todas as áreas de estudo, com destaque para Medicina e Ciências da Saúde, Engenharia, Direito, Administração e Economia, Meio Ambiente, Design, Comunicação e Ciências Sociais. Da Alemanha também serão representadas todas as áreas, além de graduação sanduíche e doutorado pelo Ciências Sem Fronteira (CsF) e projetos de pesquisa.

Durante a feira, os participantes terão a oportunidade de assistir a seminários informativos gratuitos com palestrantes especializados de universidades e organizações governamentais europeias. A vida acadêmica e social nesses países, o sistema educacional, informações sobre vistos e requisitos de candidatura, média de gastos com custo de vida serão alguns dos temas.