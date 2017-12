Feira das profissões ajuda vestibulandos a escolher área da engenharia

O vestibulando que pretende seguir a carreira de engenheiro tem o desafio de escolher entre uma das 55 opções de cursos diferentes. Na tentativa de auxiliar essa decisão, o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo (Seesp) promove neste sábado (23), a Feira de Profissões da Engenharia.

Das áreas mais tradicionais, como Civil e Elétrica, passando por menos conhecidas, como a de Agrimensura e Cartográfica, até as mais recentes como de Inovação e Automação, o objetivo do evento é apresentar os cursos de engenharia. “Mostrar as diferentes áreas da carreira e auxiliar os estudantes do ensino médio na decisão de qual perfil se encaixa melhor em seu projeto”, informa o Seesp.

A Feira vai contar com representantes de instituições de ensino superior de engenharia que vão ministrar palestras sobre cursos e perfis profissionais da área. Entre os convidados estão Poli-USP, Unicamp, UFSCar, Isitec, Mauá, Mackenzie e PUC-SP. Cada instituição abordará uma engenharia: Elétrica/Eletrônica, Alimentos, Física, Inovação, Civil, Produção, Biomédica, etc.

O evento gratuito ocorre das 13h às 18h, na sede do SEESP, que fica na Rua Genebra, 25, Bela Vista, em São Paulo.

Confira a programação completa no site www.seesp.org.br/site/feira-de-profissoes-da-engenharia. Mais informações pelo telefone (11) 3113-2641 ou sindical@seesp.org.br.