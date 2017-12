Feira Brasileira de Ciências e Engenharia ocorre nesta semana na USP

Estudantes de escolas públicas e privadas do ensino básico e técnico de todo o País vão apresentar 331 projetos estudantis de inovação na 12ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), que acontece de 18 a 20 de março na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli/USP). Esta é a mostra de projetos finalistas da competição nacional.



O evento vai ocorrer em uma tenda com 2,2 mil metros quadrados instalada no estacionamento da Escola Politécnica, na Av. Prof. Luciano Gualberto, nº 3, travessa 3, Cidade Universitária, na zona oeste. A entrada é gratuita.

Entre os destaques desta edição está um robô de 30 cm de altura que ajuda nas tarefas domésticas. Desenvolvido por Estudantes da Fundação Nokia de Ensino, de Manaus, ele controla a dispensa dos alimentos, sugere receitas com os produtos em estoque, e dá um alerta quando o vencimento do prazo de validade de um item está próximo ou quando é preciso fazer mais compras. O robô ainda ajuda a fazer a coleta seletiva do lixo. Por comando de voz, ele recolhe o lixo e o deposita no coletor, conforme o tipo de material a ser reciclado.

Já alguns estudantes da Escola Técnica de Eletrônica da cidade de Sapucaí, em Minas Gerais, criaram um avaliador postural, equipamento que oferece uma alternativa mais barata para hospitais e clínicas ortopédicas que precisam deste recurso, hoje importado e caro no País.

Para dar mais segurança a policiais e bombeiros, uma estudante da Escola Técnica Carmelino Corrêa Júnior, de Franca (SP), desenvolveu uma formulação que, aplicada ao couro, torna os calçados resistentes ao fogo. A ideia surgiu após um tio policial ter sofrido queimaduras nos pés durante uma ocorrência. Além da formulação inovadora, o protótipo do calçado foi feito só com resíduos de couro. A ideia agora é desenvolver uma roupa com o mesmo conceito.

Entre os projetos expostos, estão um bafômetro para controle de ignição em veículos, teclado em braile maleável para ser sobreposto no teclado convencional, uma lousa digital de baixo custo e um cão-guia robô.

Serviço:

A mostra de projetos da Febrace 2014 ocorre de 18 a 20 de março, das 14h às 19h.

Mais informações: www.febrace.org.br.