Feira apresenta opções para estudar na Austrália

Brasileiros interessados em estudar na Austrália terão a oportunidade de conhecer mais sobre o sistema educacional do País dos Cangurus neste sábado, 22, na feira Study in Austrália. O evento será realizado das 14h às 20h, no Hotel Caesar Park da Avenida Brigadeiro Faria Lima, região central de São Paulo. A entrada é gratuita.

Participam da feira instituições que oferecem ensino tecnológico e profissionalizante, graduação, pós-graduação, especializações, mestrados e doutorados, além de cursos de inglês, preparatórios para a universidade e intercâmbio universitário.

O evento também terá palestras sobre o sistema educacional australiano, vistos, tipos de acomodação e estilo de vida nas cidades mais procuradas por estudantes estrangeiros.

A Austrália está entre os cinco países mais procurados pelos brasileiros, sendo que a demanda aumentou em torno de 60% nos últimos dois anos.

Por ano, mais de 520 mil estudantes internacionais se matriculam em instituições australianas e ganham permissão para trabalhar até 20 horas semanais.

Este é o maior evento promovido pelo governo australiano no exterior. Depois do Brasil, a feira segue para outros quatro países latino-americanos.

Mais informações aqui.