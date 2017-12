FEI receberá competição de robótica

Mais de 200 robôs que dançam, jogam futebol e até simulam situações de resgate, de diversas partes do Brasil e do exterior, vão participar de uma competição aberta ao público de 24 a 27 de outubro no Centro Universitário da FEI. O evento integra a Jornada de Robótica Inteligente (JRI) do Joint Conference, considerado um dos mais importantes encontros da América Latina nas áreas de robótica, inteligência artificial e redes neurais e que será realizado na FEI de 23 a 28 de outubro.

A JRI abrigará o Encontro Nacional de Robótica Inteligente, a Competição Latino-Americana de Robótica e as finais da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR).

A Competição Latino-Americana de Robótica envolve competições de robôs autônomos em todas as categorias para a disseminação e motivação da pesquisa científica. As equipes vão competir em oito categorias da Robocup, três categorias do IEEE Latin American Robotics Council e as finais da Olimpíada Brasileira de Robótica.

O Joint Conference engloba também o Simpósio Brasileiro de Inteligência Artificial (SBIA) e o Simpósio Brasileiro de Redes Neurais Artificiais (SBRN). Esta é a primeira vez que a FEI sediará o Joint Conference, que ocorreu pela última vez no Brasil em 2008, em Salvador. O evento tem apoio da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), do IEEE Latin American Robotics Council e da RoboCup Federation, e busca incentivar a interação de pesquisadores e estudantes.

A programação do encontro internacional ainda não foi divulgada. Mais informações podem ser obtidas neste site.

O câmpus São Bernardo da FEI fica na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco 3.972, bairro Assunção, São Bernardo do Campo.