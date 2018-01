FEI recebe inscrições para vestibular do meio do ano

O Centro Universitário da FEI recebe até 7 de junho inscrições para o vestibular do meio do ano. O processo oferece vagas nos cursos de Engenharia, Ciência da Computação e Administração. As provas serão aplicadas nos dias 11 e 12 de junho. A taxa de inscrição é de R$ 50 (pela internet) ou R$ 60 (nas secretarias dos câmpus).

Pela internet, as inscrições podem ser feitas no site www.fei.edu.br. Se preferir, o candidato pode procurar as secretarias dos câmpus de São Bernardo do Campo (Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3.972 – Assunção) ou de São Paulo (Rua Tamandaré, 688 – Liberdade), de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h30.

As provas serão realizadas nos dias 11 e 12 de junho (sábado e domingo), às 8h30, no câmpus de São Bernardo do Campo (cursos de Engenharia, Ciência da Computação e Administração) e no da Liberdade, em São Paulo (curso de Administração).

Mais informações sobre os cursos oferecidos em São Bernardo pelos telefones 0800-01-90-288 ou (11) 4353-2900 (ramais 2152, 2153, 2020, 2028 ou 2082). Sobre o curso de Administração oferecido na capital, pelo telefone (11) 3207-6800 (ramais 240, 241, 242 e 213).