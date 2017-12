FEI recebe inscrições para mestrado em Engenharia Mecânica

O Centro Universitário da FEI recebe inscrições até 17 de fevereiro para o mestrado em Engenharia Mecânica, que tem cinco linhas de pesquisas. A pós-graduação é ministrada no câmpus São Bernardo (Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3.972, bairro Assunção), com aulas às segundas e sextas-feiras, das 18h30 às 22h10.

Em Materiais e Processos, a pesquisa versa sobre o tema Processamento e Desempenho de Materiais. Já em Produção, há duas linhas de pesquisas: Estratégia, Organização e Gestão da Operação ou Modelagem, Otimização e Controle de Processo. Na área de Sistemas da Mobilidade, os alunos podem optar por pesquisas em Propulsão e Energia ou Dinâmica e Controle.

O mestrado pode ser concluído em até 36 meses, sendo que no primeiro ano o alunos deve assistir às aulas, ministradas em três quadrimestres. As aulas começam em 5 de março.

Os cursos são coordenados pelo professor Agenor de Toledo Fleury, engenheiro mecânico pelo ITA, mestre e doutor em Engenharia Mecânica pela Escola Politécnica da USP. Fleury foi pesquisador do Inpe e do IPT, trabalhou na Embraer e na SPAR Aerospace Co., do Canadá, onde se especializou em Engenharia de Sistemas Aeroespaciais.