FEI divulga gabaritos de suas provas deste domingo

O Centro Universitário da FEI (Fundação Educacional Inaciana) realizou neste domingo, 12, as últimas provas do processo seletivo do 2º semestre de 2011, nos campi São Bernardo do Campo e Liberdade (SP). Os candidatos aos cursos de Engenharia e Ciência da Computação realizaram provas de Física, Química, Biologia, História e Geografia. Já os candidatos de Administração fizeram provas de Ciências (Física, Química e Biologia), História e Geografia.

Estão inscritos 3.911 candidatos no processo seletivo. O índice de abstenção deste domingo foi de 18,2%. Confira o gabarito.

Documento Gabarito Administracao PDF

Documento Gabarito Engenharia/CienciaComputacao PDF

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A lista de aprovados será publicada em 16 de junho (no portal da FEI – www.fei.edu.br e nos campi) – São Bernardo do Campo (avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972, Bairro Assunção), e São Paulo (rua Tamandaré, nº 688, bairro Liberdade).