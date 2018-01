O Centro Universitário da Fundação Educacional Inaciana (FEI) publicou nesta quinta-feira a 1ª chamada do processo seletivo 2011. As matrículas devem ser feitas nos dias 14 e 15, das 9h30 às 20h, no câmpus de São Bernardo do Campo ou de São Paulo.

Confira no site as litas de aprovados.