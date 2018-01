FEI abre amanhã inscrições para processo seletivo

O Centro Universitário da FEI (Fundação Educacional Inaciana) recebe de 28 de setembro a 30 de novembro inscrições para o processo seletivo do primeiro semestre de 2012. São 2.016 vagas para os cursos de Engenharia, Ciência da Computação e Administração. Do total, 1.296 vagas são para o curso de Engenharia (diurno e noturno); 80 para Ciência da Computação (noturno); 240 para Administração (noturno) no câmpus São Bernardo; e 400 vagas para o curso de Administração (matutino e noturno), no câmpus São Paulo. As provas estão agendadas para 3 e 4 de dezembro. A taxa de inscrição é de R$ 50 (pela Internet) ou R$ 60 (nas secretarias dos câmpus).

Quem se inscrever pela Internet deve preencher a ficha no www.fei.edu.br, inclusive com os dados sobre o Enem, gerar o boleto e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50, em qualquer agência bancária. Depois, o candidato deve imprimir o comprovante de inscrição após dois dias úteis da data do pagamento da taxa.

Os candidatos podem obter mais informações pelo telefone 0800-0190288 ou no câmpus SBC, pelo telefone (11) 4353-2900, ramais 2152, 2153, 2020, 2028 ou 2082, para os cursos de Engenharia, Ciência da Computação e Administraçã no câmpus São Bernardo. Para informações sobre o curso de Administração no câmpus SP, o telefone é (11) 3207-6800, ramais 240, 241, 242 e 213.