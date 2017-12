Federal do Ceará vai adotar Enem como vestibular

A Universidade Federal do Ceará (UFC) vai adotar, a partir do próximo vestibular, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em substituição ao vestibular. A decisão foi tomada nesta sexta-feira, 26, após votação feita no conselho universitário da instituição.

A medida valerá para o ingresso de alunos em 2011, no processo seletivo que será realizado no final de 2010. A universidade passará a fazer parte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que conta hoje com 51 instituições públicas de ensino superior.