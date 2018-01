Fecap recebe inscrições para vestibular de inverno

Estão abertas as inscrições para o vestibular de inverno da Fecap. A prova acontecerá no dia 14 de julho, às 9h, no câmpus Liberdade. As inscrições devem ser realizadas até o dia 12 de julho, pelo portal da instituição ou pelo telefone (11) 3272-2222. O valor da taxa é de R$ 120.

Entre os cursos oferecidos pela Fecap estão Administração, Contabilidade, Ciências Econômicas, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Relações Públicas e Secretariado Executivo Trilíngue.

Candidatos que já possuem graduação são isentos da prova do vestibular. A inscrição, no entanto, deve ser realizada, inclusive nesses casos. Para a admissão, os graduados devem levar o histórico escolar para análise curricular e o certificado de conclusão do curso.