FECAP faz 9ª Semana de Oportunidades

A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, junto com o Centro de Talentos e Oportunidades, promove a 9ª Semana de Oportunidades de 13 a 17 de setembro. O evento é uma chance para estudantes entrarem em contato com o mercado de trabalho, participem de processos seletivos e conheçam melhor as empresas nas quais pretendem trabalhar. A feira acontece sempre das 17h30 às 21h. Interessados podem se inscrever gratuitamente pelo site.

O evento é gratuito e está dividido em três etapas: no primeiro dia haverá o II Fórum de Carreira, nos dias 14 e 15, visitas aos estandes – apenas para alunos e ex-alunos da FECAP – , e os últimos dias serão dedicados às palestras, que serão abertas ao público em geral. A expectativa é de que circulem pelo local até 2 mil visitantes.