FECAP abre inscrições para Vestibular 2012

Estão abertas até 13 de outubro as inscrições para o vestibular de 2012 da FECAP (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado). A prova acontecerá no dia 15 de outubro, nos câmpus Liberdade (Av. da Liberdade, 532) e Pinheiros (Rua Artur de Azevedo, 1637).

A taxa da prova é R$ 120. As inscrições podem ser pelo portal FECAP (www.fecap.br/vestibular) ou na área de relacionamento da instituição, situada a Av. da Liberdade, 532, telefone (11) 3272-2222. Candidatos que queiram usar a bolsa do ProUni devem ligar nesse número. A faculdade também tem parcerias com o FIES e um programa de financiamento próprio, também consultáveis por esse número.