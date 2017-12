Fé acalma vestibulandos em São José do Rio Preto

Carolina Moragno, de 17 anos, fez uma oração para se manter calma. Foto: Chico Siqueira/Estadão

* Por Chico Siqueira, especial para o Estadão.edu

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – Os candidatos da Fuvest estão optando pela oração para vencer a ansiedade. Uma tenda do Bookafé, uma rede de cafés que se propõe como lugar de oração e ensinamentos religiosos, atende aos vestibulandos que chegam à Unip, um dos locais de prova na cidade. “A gente chega ansiosa e temos de tentar de tudo para nos acalmarmos. Acho que a fé é uma ferramenta importante para isso. É como buscar um refúgio para encontrar a calma”, diz Carolina Moragno Regino, de 17 anos, que tenta uma vaga em Arquitetura. “A gente está aqui para dar uma força para os jovens, que geralmente chegam muito nervosos. Fazemos orações que ajudam a acalmá-los”, diz Sérgio Ferrari, voluntário do Bookafé.