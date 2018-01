Fazendas verticais: ideia da Singularity University

No primeiro dia de aula, um croqui artesanal foi colado na parede (o papel e a caneta ainda têm algum espaço aqui na Singularity), com um resumo de todos os temas que tivemos na primeira semana. O tal “resumo” pegava a parede inteira com os tópicos das palestras e ilustrações desenhadas por toda a sua extensão. Simples e criativo, muito legal!



As palestras do segundo dia começaram com temas sobre a produção de alimento no mundo. À medida que o crescimento da população se acelera, os espaços para a produção de alimento diminuem. Então, como produzir alimento de maneira sustentável sem perder a qualidade e com pouco espaço?

Os palestrantes PhD Dickson Despommier, PhD Cristina Melezi e Johan Hogan falaram sobre problemas como escassez de espaço e de alimento e sobre as possibilidades de inovação para reverter esse quadro. Uma das possibilidades é criação de fazendas verticais. Agora, o que são essas fazendas verticais? No próximo post eu conto mais!