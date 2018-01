Fazendas verticais e outros temas falados na Universidade do Futuro

No último post, falei um pouco sobre os projetos voltados à produção de alimentos. Mas deixei uma dúvida: o que é uma fazenda vertical? Poderiam ser prédios, ou até mesmo arranha-céus, e cada andar abrigaria uma plantação ou a criação de pequenos animais. A água seria reutilizada, haveria painéis solares para captação de energia e até mesmo o lixo serviria como fonte de energia, caso não pudesse ser reciclado. Tudo seria reaproveitado. Brilhante!



Também falaram de projetos mais audaciosos. Um cara chamado Lane Patterson lidera um projeto de produção de vegetais no Polo Sul. É isso mesmo: cultivo de alfaces, pimentões, girassóis, enfim, uma horta embaixo do gelo! É uma câmara projetada para oferecer a iluminação certa, temperatura adequada e irrigação programada. Ele visita a câmara ocasionalmente.

Durante o resto do ano, ele monitora a produção remotamente de seu escritório na Universidade do Arizona. A pesquisa de Patterson vai longe: prevê a possibilidade de criar câmaras na lua! A chamada “agricultura espacial” é um projeto surpreendente que envolve até a revitalização de ar.

Inimaginável, não? Mas, por enquanto, a lua continua apenas um sonho.

