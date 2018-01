Fatecs e Etecs darão bolsas para estudar inglês fora

O Estado de S.Paulo

A Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo o lançou o Programa de Intercâmbio Cultural do Centro Paula Souza. O projeto vai oferecer 600 bolsas de estudo de inglês nos Estados Unidos para 500 alunos e 100 professores de inglês de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs).

As bolsas, com duração de um mês, vão servir para cursos em grandes cidades norte-americanas, como Chicago e Los Angeles. Com exceção do passaporte e visto, todas as despesas serão pagas pelo programa.

Segundo a secretaria, a principal meta do projeto, no caso dos alunos, é aprimorar a formação acadêmica e facilitar o ingresso deles no mercado. Já para os professores, o objetivo é que o curso sirva como oportunidade de aperfeiçoamento profissional.

Mais de 8 mil estudantes participaram do processo seletivo, que ocorreu em outubro. Os primeiros 250 alunos selecionados devem viajar entre os meses de março e abril. A segunda etapa será realizada no segundo semestre de 2011.