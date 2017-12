Fatecs divulgam locais de prova do vestibular 2011

Já está no site da Fatec a lista que traz os locais de exame para os candidatos que se inscreveram no Vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo. No processo seletivo para o 1º semestre de 2011, serão 10.250 vagas, dist ribuídas entre as 49 Fatecs, o que representa um crescimento de 1.060 vagas em relação ao mesmo período do ano passado.

A prova conta com uma redação e 54 questões de múltipla escolha. Será realizada no domingo, dia 5, às 13h30. Os portões das escolas serão abertos às 12h45 e fechados às 13h30.

Exame

Do total de 54 questões, 48 abordam o núcleo comum do ensino médio – das disciplinas de biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, química e português. As outras seis questões multidisciplinares envolvem raciocínio lógico. Quanto ao peso da prova, sete conjuntos de questões terão peso 1 e dois conjuntos, peso 2, conforme o eixo tecnológico a que pertence o curso escolhido pelo candidato.

Para fazer a prova, é preciso levar caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2, borracha e o original de um dos seguintes documentos: cédula de identidade (RG); cédula de identidade de estrangeiros (RNE); carteira nacional de habilitação com foto; documento expedido por Ordens ou Conselhos Profissionais (exemplo: OAB, Coren e Crea, entre outros); carteira de trabalho e previdência social (CTPS) ou passaporte brasileiro.

O gabarito oficial da prova será divulgado no dia 5, a partir das 18h, nos site do Centro Paula Souza e na página de vestibular das Fatecs.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4103 (capital e grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou pelo site.