Fatecs divulgam gabarito do vestibular

O Centro Paula Souza acabou de divulgar o gabarito e o caderno de questões do vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo, realizado neste domingo, 5.

Os candidatos tiveram quatro horas para responder a 54 questões de múltipla escolha e escrever uma redação.

Dos 47.949 inscritos, 4.708 não compareceram para fazer a prova – abstenção de 9,82%. As 49 Fatecs oferecem 10.250 vagas em cursos de graduação tecnológica. Os mais concorridos são Análise e Desenvolvimento de Sistemas, nas Fatecs Carapicuíba (19,20 candidatos por vaga) e Zona Leste (14,80 candidatos por vaga); Automação Industrial, na Fatec São Bernardo do Campo, com 14,70 candidatos por vaga; e Construção Civil – Modalidade Edifícios (14,28 candidatos por vaga).

Cada Fatec vai divulgar sua lista de aprovados no dia 17 de janeiro, assim como a primeira lista de convocados para matrícula. Mais informações pelos telefones (11) 3471-4103 (capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou pelo site da faculdade.