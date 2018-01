Fatec recebe pedidos de isenção e redução da taxa do vestibular

Já está aberto o prazo para fazer pedidos de isenção total ou redução de 50% da taxa de inscrição para o vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo. Ao todo, serão oferecidas seis mil isenções para candidatos do processo seletivo do primeiro semestre de 2011. O valor da taxa é R$ 70.

Os estudantes podem solicitar os dois benefícios. Para isso, além de atenderem aos critérios determinados pelo Centro Paula Souza, que administra as Fatecs, eles devem efetuar duas inscrições.

O período de inscrição vai até as 15h do dia 9 de setembro. Os interessados deverão preencher o formulário específico disponível no site do vestibular das Fatecs. É necessário guardar o número do protocolo gerado.

O candidato deverá entregar os documentos comprobatórios (ver

Documento aqui PDF

), em um envelope lacrado, na secretaria da Fatec em que pretende estudar. Ele precisa fazer isso até o dia 9 (somente nos dias úteis), das 13h às 19h.

No momento da entrega do envelope, o candidato precisa preencher, assinar e entregar o requerimento de solicitação de isenção/redução da taxa, que será fornecido pela secretaria da Fatec. A resposta à solicitação será divulgada no dia 6 de outubro, somente pela internet.

Vestibular

As inscrições para o vestibular do primeiro semestre de 2011 estarão abertas de 6 de outubro a 9 de novembro, exclusivamente pela internet. O candidato que receber o benefício da isenção ou da redução deve se inscrever em um único curso de graduação na Fatec de sua escolha.

Mais informações: (11) 3471-4103 (capital e Grande São Paulo) e 0800-596-9696 (demais localidades)