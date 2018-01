Fatec e IFSP divulgam listas de classificação de seus vestibulares

A lista de classificação geral do vestibular da Faculdade de Tecnologia de São Paulo (Fatec), realizado em 8 dezembro pela Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT), está disponível a partir desta quarta-feira, 8, no site www.vestibularfatec.com.br.

Na página, além da relação dos convocados para as 13.025 vagas, todos os 41,5 mil candidatos que participaram do processo seletivo poderão verificar seu desempenho nas provas.

Os aprovados podem se matricular nos dias 9 e 10 de janeiro. No dia 13, as Fatecs divulgarão em suas sedes a segunda lista de convocação.

Segundo a Fundação FAT, o curso de Gestão de Negócios e Inovação da Fatec Sebrae – São Paulo foi o mais concorrido. Inscreveram-se 652 pessoas para 35 vagas, uma relação de 19 candidatos por vaga. Já o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas – período noturno – da Fatec São Paulo, com 1.157 candidatos inscritos, registrou 14,5 candidatos por vaga. O terceiro mais procurado, também de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, foi o da Fatec Carapicuíba, com 14 candidatos por vaga.

Instituto Federal. A Fundação FAT divulgou também a lista de convocação do processo seletivo dos cursos do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), realizado no último dia 15. A lista está disponível no site www.ifsp.edu.br/vestibular. Nesse vestibular, 12.107 pessoas disputaram as 4.590 vagas para cursos técnicos de nível médio presencial e a distância.

Para checar se foram aprovados ou não, os candidatos devem registrar no site o câmpus do IFSP, curso e período escolhidos. Os gabaritos das provas também estão disponíveis na página.

Os cursos mais procurados, segundo a Fundação FAT, foram os de Informática (no câmpus São Paulo, com 1.703 inscritos para 80 vagas), Eletrônica (também na capital, com 700 inscritos para 80 vagas) e de Eletroeletrônica (no câmpus Bragança Paulista, com 314 inscritos para 40 vagas).