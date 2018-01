Fapesp celebra Ano Internacional da Química com ciclo de conferências

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) – por meio da revista Pesquisa FAPESP – e a Sociedade Brasileira de Química (SBQ) celebram com um ciclo de palestras a partir de abril o Ano Internacional da Química. A ideia deste Ano foi discutida pela primeira vez em 2006 em uma reunião do Comitê Executivo da União Internacional de Química Pura e Aplicada, que, a partir daí, elaborou junto com a Unesco um plano de ações para garantir uma grande celebração em todo o mundo em 2011 destinada a ressaltar a importância da química em todas as etapas do desenvolvimento humano, dos primórdios da civilização aos dias atuais.

Há, entretanto, outro motivo para comemorar neste ano: o centenário da conquista do segundo Prêmio Nobel para Marie Curie, o de Química. Em 1903 ela havia sido agraciada com o de Física junto com Antoine Henri Becquerel e Pierre Curie. A cientista polonesa é, até hoje, a única mulher laureada duas vezes com Nobel de áreas distintas da ciência e os cem anos de seu segundo prêmio permitem lembrar o papel da mulher na ciência e na construção de um mundo melhor e mais humano.

O próximo evento acontece dia 12 de maio, das 13h30 às 18h00, no Espaço APAS – Rua Pio XI, 1200, e vai discutir os novos materiais e terá como conferencistas Fernando Galembeck (IQ- Unicamp, Campinas, SP), Oswaldo Alves (IQ- Unicamp, Campinas, SP) e Henrique Toma (IQ-USP, São Paulo). Mais informações sobre o ciclo com Marcelo Meletti (meletti@fapesp.br) (11) 3838-4216