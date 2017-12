Família improvisa “acampamento” em calçada em frente à Unip de São José do Rio Preto

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – A família do segurança Luiz Carlos Pereira e da dona de casa Margarete Alfenes improvisou um “acampamento” na calçada de frente da Unip, de São José do Rio Preto, para esperar a filha mais velha, Dryelly, de 16 anos, terminar a prova. Dryelly presta Engenharia Civil. O casal passou a tarde na calçada com suas duas filhas menores, Nicole, de 6 anos, e Carol, de 8 anos.A família viajou 140 km de Birigui a Rio Preto para “dar uma força” a Dryelly, que prestou seu primeiro vestibular este ano.”Achamos que ela ficaria mais calma e segura, e parece que deu certo”, diz Margarete. “Estamos todos unidos a ela. Isso vai dar sorte”, disse o pai.