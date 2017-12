Falta de RG barra entrada e aluno discute com a mãe em SP

* Davi Lira, de O Estado de São Paulo

SÃO PAULO – Ao chegar ao prédio da Uninove Barra Funda, o estudante César (ele não quis dizer o sobrenome) se deu conta de que não tinha levado o documento de identificação com foto – exigência prevista no edital do Enem. Resolveu pedir aos pais para que eles fossem à universidade entregar o documento. Não deu certo e ele ainda discutiu com a mãe, que não chegou a tempo.

Minutos antes do fechamento dos portões, algumas pessoas que estavam diante da Uninove incentivaram César a entrar na universidade, para que aguardasse a chegada dos pais já dentro do prédio. Depois de ter entrado no edifício, ele teve de sair por outro portão, já que foi impedido de entrar na sala onde faria a prova.

César esqueceu seu RG em casa e não pôde fazer as provas do 2º dia do Enem

O descontentamento de César foi ainda maior quando se deu conta de que sua mãe não havia chegado a tempo. Chateado, nervoso e um pouco descontrolado, o estudante discutiu com a mãe e entrou no carro da família sem falar com ninguém.