Faculdade Zumbi dos Palmares recebe inscrições até 27 de agosto

O processo seletivo da Faculdade Zumbi dos Palmares prossegue até 27 de agosto, para os cursos de Administração, Direito, Pedagogia, Publicidade e Tecnologia de Transportes Terrestres. As mensalidades vão de R$ 150 (Pedagogia) a R$ 315 (Direito e Publicidade).

A inscrição custa R$ 20 e o processo seletivo é agendado com provas todas as quartas às 19h e sábados às 10h, na sede da faculdade (Av. Santos Dumont, 843 – Linha Azul – estação Armênia do Metrô). O candidato pode usar sua nota do Enem.

A Faculdade Zumbi dos Palmares tem como objetivo promover a inclusão de pessoas de baixa renda.