Faculdade tem inscrições abertas até dia 8

A Veris Faculdades está com inscrições abertas do seu vestibular 2010 até o dia 8, sexta-feira. A prova será aplicada já neste sábado, dia 9 de janeiro.

Os interessados devem se inscrever pelo site da instituição até às 17h desta sexta. A taxa de inscrição é de R$ 40.

Prova acontece a partir das 14h nos quatro campi da instituição: Campinas, São Paulo, São José dos Campos e Sorocaba.

A instituição também passou a aceitar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), dos anos de 2006, 2007 ou 2008 como substituição da prova tradicional. Para isso, basta optar no ato da inscrição pelo processo seletivo por meio do Enem.

A Veris Faculdades irá oferecer vagas para cursos de graduação em diversas áreas, nas modalidades de bacharelado, licenciatura e tecnólogo.

Informações: 0800 723 1818 ou www.veris.edu.br