Faculdade inscreve para curso de Administração a distância

A Faculdade Aiec, mantida pela Associação Internacional de Educação Continuada, está com inscrições abertas para o vestibular de inverno do curso de Administração na modalidade educação a distância semipresencial, via internet. Os interessados podem se candidatar pelo site da instituição (http://www.aiec.br/) até o dia 19 de maio. O exame será aplicado no dia 22 de maio nos cerca de 50 polos de apoio presencial espalhados pelo Brasil, Angola e Japão.

As atividades do curso são realizadas via web e, uma vez por mês, o aluno participa de encontros presenciais em um dos polos da instituição, onde serão realizadas as provas e discutidos, com a orientação de tutores, os diferentes estudos de caso, além de outras atividades pertinentes à formação dos alunos.

A prova do vestibular será composta por uma redação e questões de conhecimentos gerais. O resultado sai no dia 27 de maio e os candidatos classificados deverão, a partir dessa data, até o dia 11 de junho, efetivar suas matrículas.

A Faculdade Aiec integra os programas de Financiamento Estudantil (Fies) e Universidade para Todos (ProUni), ambos do governo federal.

Mais informações no site http://www.aiec.br/ ou pelo telefone (61) 3403-0000.