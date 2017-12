Medicina de Jundiaí abre inscrições

Por Elida Oliveira

A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) abre inscrições para o vestibular de 2010. A taxa é de R$ 110. São 60 vagas para Medicina (diurno) e 40 para Enfermagem (vespertino). O candidato poderá se inscrever pelo site da Vunesp até o dia 20 de novembro.

No ato da inscrição o candidato pode optar por fazer a prova em São Paulo ou Jundiaí. A FMJ tem fase única com testes durante os dias 6, 7 e 8 de janeiro de 2010.

No primeiro dia de prova serão avaliados Conhecimentos Gerais com 84 questões de múltipla escolha. No segundo dia, os candidatos farão a prova de Conhecimentos Específicos, com 25 questões discursivas. No último dia, a prova será a de Língua Portuguesa, com 10 questões, e Redação.

O resultado será divulgados em 22 de janeiro, na FMJ e no site da Vunesp (www.vunesp.com.br). A matrícula da primeira chamada está marcada para os dias 25 e 26 de janeiro.