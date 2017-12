Faculdade Cásper Líbero abre inscrições para o vestibular 2015

Por Marcela Lima

SÃO PAULO – Abrem nesta segunda-feira, 13, as inscrições para o vestibular 2015 da Faculdade Cásper Líbero. Os candidatos têm até 28 de novembro para se inscrever para o processo seletivo, que cobra uma taxa de R$ 140.

Tradicional na área de comunicação, a universidade localizada na Avenida Paulista, em São Paulo, tem quatro cursos de graduação: Jornalismo; Rádio, TV e Internet; Publicidade e Propaganda e Relações Públicas. São 640 vagas disponíveis, com aulas nos períodos diurno e noturno.

A prova, marcada para 14 de dezembro, é divida em duas partes de igual valor. A primeira é a redação, um texto dissertativo; já a segunda contempla a parte de testes, com questões de língua portuguesa, literatura em língua portuguesa, estudos sociais, atualidades, matemática e língua estrangeira (inglês).

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Leitura obrigatória. Na lista de leitura para a prova estão os livros Viagens na minha terra, de Almeida Garrett; Papéis avulsos, de Machado de Assis; A cidade e as serras , de Eça de Queiroz; Capitães da areia, de Jorge Amado; Toda poesia, de Paulo Leminski, e Os melhores contos de João Antônio.

No dia 21 de outubro, às 15h, acontece a última roda de leitura das obras exigidas no vestibular. Durante a discussão do Literatura Cásper, o livro de Paulo Leminski é analisado por professores da faculdade. Para participar do evento, que acontece no auditório da faculdade, o aluno deve se inscrever no site (http://casperlibero.edu.br/vestibular-para-graduacao/literatura-casper/). As vagas são limitadas.

Também há uma filmografia obrigatória, que contempla as películas Corações e mentes, de Peter Davis; Trabalho interno, de Charles Ferguson; Tropicália, de Marcelo Machado, e O dia que durou 21 anos, de Camilo Tavares.

Os candidatos classificados em primeiro lugar, em cada curso, ganham uma bolsa de 70% apenas no primeiro ano letivo. Para os segundos e terceiros colocados o desconto na mensalidade é de 20%.

Serviço:

Vagas: 640

Taxa de inscrição: R$ 140

Mensalidade: R$ 1.539,15 a R$ 1.985,66.

Inscrições: até 28.11.2014

Prova: 14.12.2014

Resultado: 02.01.2014

Site: www.casperlibero.edu.br