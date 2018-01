Facilidade de compreensão e fluência dos enunciados foram ponto alto, diz coordenador do Etapa

Uma prova entre baixa e média complexidade, não por conta da facilidade do conteúdo, mas porque as questões estavam muito bem colocadas. Assim 0 professor Marcelo Dias Carvalho, coordenador do curso Etapa, resumiu a prova de primeira fase da Unesp realizada na tarde deste domingo. Em conversa com o Estadão.edu, ele ressalta que o ponto alto do exame foi a fluência que de leitura dos enunciados.

“O que chamou bastante a atenção foi a ênfase em textos. Havia 90 testes, mas o aluno bem preparado conseguia ter ritmo na prova, pois não havia problemas com enunciado. Química, física e matemática tiveram enunciados um pouco mais curtos, também com a presença de gráficos e tabelas, mas todos de forma clara na prova, sem problemas de interpretação.

Comparando com a do ano passado acredito que a complexidade está abaixo da anterior, pois a prova está muito bem formulada.

Em Humanas, a prova de história teve 16 testes bem distribuídos e podemos considerar que foi de baixa complexidade. Observando textos atentamente poderia se encontrar a resposta ali mesmo. Situação semelhante ocorreu com geografia, que embora tenhamos observado algumas questões com atualidades, bastava conhecimento clássico da matéria par ao aluno resolver.

Em inglês houve uma tira de jornal e texto de livro didático, mas eram testes de nível básico, só que bem formulados.

Talvez em biologia a prova tenha exigido um pouco mais de temas contextualizados. Um artigo da Fapesp, uma questão com alusão ao filme Eu sou a Lenda e enunciados mais extensos, apesar de não serem complicados. Demandou um pouco mais de empenho por conta do comprimento dos enunciados.

Em português houve uma presença forte de textos bem formulados, que exigiam compreensão e interpretação de texto bem eficazes. Podemos dizer que a parte de língua portuguesa resumiu um pouco o que foi esta prova da Unesp de um modo geral.”