Facamp já recebe inscrições para o vestibular

Já estão abertas as inscrições para o vestibular nacional da Faculdades de Campinas (Facamp). O formulário poderá ser preenchido até 19 de outubro no site www.facamp.com.br, onde o estudante também encontra o manual do candidato.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 100 para quem pagar até o dia 20 de setembro. Depois, o valor sobe para R$ 150.

A instituição tem sete cursos de graduação: Administração, Design, Direito, Economia, Engenharia da Produção, Propaganda e Marketing e Relações Internacionais.

As provas serão aplicadas no dia 23 de outubro, simultaneamente em 13 cidades: São Paulo, Campinas, Santo André, São José dos Campos, Piracicaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru, Goiânia (GO), Campo Grande (MS), Pouso Alegre (MG) e Londrina (PR).

Os exames têm uma redação e questões dissertativas de matemática, história e geografia. Os vestibulandos de Engenharia da Produção também terão de responder a perguntas de física e química

Mais informações: 0800-770-7872