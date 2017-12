Facamp divulga aprovados no vestibular 2011

A Facamp disponibilizou em seu site, nesta quarta-feira, a consulta para aprovados na primeira chamada do vestibular 2011. As vagas disputadas foram nos cursos de Administração de Empresas, Design, Direito, Economia, Engenharia de Produção, Propaganda e Marketing e Relações Internacionais.

A matrícula da primeira chamada será de 10 a 13 de novembro. Os alunos deverão ir ao câmpus da universidade com três fotos 3×4 recentes, além de uma cópia autenticada em cartório dos seguintes documentos: RG, CPF (do aluno ou responsável), comprovante de residência, certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente e da certidão de nascimento ou casamento.

A segunda chamada deve ser publicada dia 16.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800-770-7872.