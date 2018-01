Faap promove oficina gratuita de computação criativa

A Faculdade de Computação e Informática da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) promoverá, nos dias 16 e 23 de junho, o Workshop FAAP em Computação Criativa. Voltada a estudantes do ensino médio, pré-universitários e graduandos dos dois primeiros anos das faculdades, a atividade tem como objetivo apresentar aos estudantes o conceito de computação criativa – termo que representa uma nova abordagem no exercício dos profissionais da computação.

No tatal, serão oito oficinas sobre temas que vão de hardware a computer art, como jogos em 3D, robótica, dispositivos móveis, entre outros.

As oficinas serão ministradas por professores da própria Faap, da FATEC e da UFABC. Também haverá conteúdo desenvolvido com a Goldsmiths College, da Universidade de Londres – apoiadora do projeto.

Para participar do processo seletivo, o interessado deve fazer inscrição no hotsite http://www.faap.br/occ. Estão disponíveis 50 vagas e a seleção será por mérito, ou seja, será analisado o histórico de realizações do candidato nas áreas de computação, arte, comunicação e áreas correlatas.

Ao final do curso, os participantes receberão o certificado e terão isenção da taxa de vestibular da FAAP para qualquer curso.

Mais informações pelo telefone (11) 3662-7372 ou pelo e-mail computação@faap.br.