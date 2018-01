Faap premia melhores alunos dos cursos de Moda

A coleção ‘Corpo e Vestuário’ foi a melhor da noite, segundo os jurados

A Fundação Armando Alvares Penteado (Faap) realizou ontem a final da sétima edição de seu concurso interno voltado para alunos e ex-alunos dos cursos de Moda. Com o tema “Conexões”, o Faap Moda 2010 teve 58 trabalhos inscritos, dos quais seis foram escolhidos por professores para virarem coleções apresentadas em desfile no teatro da faculdade.

A campeã foi a aluna do 5º semestre da graduação em Design de Moda Adriana Pereira Tristão, de 25 anos. Usando apenas sarja e esparadrapo, a estudante montou a coleção “Corpo e vestuário”, em que as modelos praticamente somem dentro de roupas com silhuetas extremas. “As roupas nem precisavam ser coloridas, porque quis realçar as formas”, justificou Adriana, que levou um troféu para casa e ganhou viagem de oito dias para França, além de mil euros para gastar à vontade, um MacBook e uma máquina Singer.

As seis finalistas do Faap Moda 2010 são alunas do curso de Design de Moda

Na categoria júri popular, o prêmio foi para a coleção “Voos”, da aluna do 4º semestre de Design de Moda Mercedes Coto, de 22. “Acho que ganhei por ter apresentado uma coleção mais comercial, com casacos, calças e camisas, itens que são vendidos em lojas”, disse. “Tentei combinar criatividade com o que seria confortável para usar em viagens. A inspiração veio, basicamente, das asas dos aviões.”

Todos os seis trabalhos finalistas são de estudantes da graduação em Design de Moda, que dura quatro anos e formará sua primeira turma no fim de 2011. Também podiam se inscrever no concurso alunos do curso Sequencial em Moda, de dois anos. “Na graduação, os conceitos são trabalhados com maior profundidade, o que justifica o sucesso dessas coleções finalistas”, avalia o coordenador dos cursos de Moda da Faap, Ivan Bismara.

Mercedes Coto ganhou na categoria júri popular

Os alunos que tiveram projetos selecionados entre os 58 inscritos receberam R$ 5 mil, participaram de workshops e, durante cinco meses, tiveram o acompanhamento de professores da Faap e de profissionais do mercado de moda, como stylist, beauty, DJ e casting, entre outros. “Nesta edição, pude orientar os alunos mais de perto desde a primeira fase, em que apresentaram suas ideias”, afirmou a professora Sandra Harabagi.

Segundo Sandra, que dá aulas de Moda na Faap há 23 anos, a cada edição do Faap Moda fica mais profissional a apresentação dos trabalhos. “Nosso objetivo é resgatar a identidade do aluno enquanto criador de moda, levando para ele todas as referências de cabelo, maquiagem e acessórios”, disse a professora.

A Faap oferece, ainda, cursos de extensão em Moda, além da pós-graduação em Direção de Criação em Moda e do MBA em Gestão Estratégica em Moda.

