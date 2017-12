Faap oferece curso para quem quer aprimorar português escrito

O departamento de idiomas (Global Connection) da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), expandiu o horizonte e passou a oferecer mais duas possibilidades do curso de Comunicação Escrita. Além da alternativa do presencial no campus da FAAP, agora o aluno pode escolher também entre online e In Company.

De acordo com a instituição, as aulas têm o objetivo de auxiliar os interessados no aprimoramento das técnicas de escrita e leitura, como questões gramaticais, interpretação de texto, escrita com segurança, desenvoltura e criatividade.

Para a coordenadora do curso, professora Silvia Burim, a reciclagem gramatical e os principais casos de dificuldades da língua portuguesa têm maior ênfase no curso a distância. “Mal-entendidos podem ser evitados apenas com o uso correto da crase, da pontuação ou da escolha adequada de uma palavra de acordo com o contexto. Conhecer bem o português é imprescindível para o sucesso de qualquer carreira”, disse.

Com carga horária de 35 horas, todo o conteúdo é online e oferece ao aluno ferramentas como fórum de dúvidas, chats e blogs de discussão. A avaliação das produções de texto dos alunos é feita de forma individual, com comentários e notas sobre o respectivo trabalho. Para completar o curso, o estudante deve ter cumprido, no mínimo, 75% das atividades propostas.