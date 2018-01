FAAP forma profissionais para jogos digitais e TV interativa

A FAAP lançou um novo curso de graduação: Ciência da Computação com ênfase em Tecnologia Multimídia e Projeto Criativo. Ele trará matérias como ‘Criatividade’, ‘Gestão de Projetos’, ‘Redes Multimídia’, ‘Processamento de Informação Multimídia ‘e ‘Design de Interatividade’, além de outras tradicionais a esse tipo de bacharelado.

Os alunos terão a possibilidade de personalizar a formação por meio de disciplinas eletivas e atividades complementares, como o Projeto de Desenvolvimento de Empreendimentos Inovadores (ProEmp).

Um acordo de cooperação acadêmica entre a Faculdade de Computação e Informática da FAAP e o Goldsmiths College da University of London permite que os alunos complementem seus estudos por um ano em Londres e recebam titulação internacional. A complementação é opcional, e aqueles que desejarem obter os dois diplomas poderão cursar o quinto ano no exterior.

Interessados no curso Ciência da Computação podem fazer a inscrição para o Processo Seletivo da FAAP até 20 de outubro – pessoalmente, por telefone ou pela internet. As provas serão aplicadas em 30 de outubro e as aulas começam em fevereiro de 2012.