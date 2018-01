FAAP faz debate sobre segurança internacional

O Centro de Estudos Estratégicos da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) e o Ministério da Defesa realizam nesta quarta-feira, dia 14, à 9h, o seminário “Desafios Contemporâneos de Segurança”. O evento discute questões sobre o sistema internacional de segurança, como segurança climática, soberania e intervenção em questões ambientais, energia e armas nucleares, avanço da tecnologia militar, proliferação de armas de destruição em massa, terrorismo, entre outros temas.

As inscrições para evento podem ser feitas pelo telefone (11) 3662-7444 ou pelo e-mail cee@faap.br. A entrada é gratuita e as vagas são limitadas.

Estarão presentes o diretor do Centro de Estudos Americanos da FAAP, Embaixador Sérgio Amaral, o Embaixador Gelson Fonseca Jr., o deputado Aldo Rebelo, o professor e especialista em Segurança Eugenio Diniz, o professor e Doutor em Física Rex Nazaré, o Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, Brigadeiro Cleonilson Nicácio Silva, e os jornalistas William Waack e Mario Alberto de Almeida. A mediação será comandada por Eliézer Oliveira, doutor em Ciências Políticas e pesquisador sobre a temática militar no Brasil. O evento integra o ciclo de seminários sobre “Segurança Internacional: Perspectivas Brasileiras”, promovido pelo Ministério da Defesa.

O seminário será transmitido ao vivo pela internet, através do site www.segurancainternacional.com.br. Os internautas poderão enviar perguntas aos palestrantes.