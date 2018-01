FAAP faz campanha de doação de sangue

Pela 15º vez seguida a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) realiza campanha para estimular seus alunos, professores e colaboradores a doarem sangue. Do dia 01 a 03 de março, profissionais do banco de sangue dos hospitais Sírio-Libanês e Samaritano estarão na FAAP para realizar as coletas.

De acordo com a FAAP Social, organizadora das campanhas, aproximadamente 3.100 pessoas já doaram sangue desde 2001. Os potenciais doadores devem atender aos seguintes requisitos: ter peso superior a 50 kg; não fazer uso de drogas; não estar em jejum; aguardar duas horas após o almoço; evitar bebidas alcoólicas 12 horas antes da doação; ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas; não ter gripe, febre ou diarréia há menos de uma semana; e não ter contraído alguma Doença Sexualmente Transmissível há menos de 12 meses.