Faap fará trote solidário na segunda-feira

A Fundação Armando Alvares Penteado (Faap) fará uma gincana na segunda-feira para integrar calouros e veteranos. O trote terá a presença do humorista Sergio Mallandro e arrecadará alimentos para instituições beneficentes.

A gincana será no dia 1 de fevereiro no Ginásio do Pacaembu, das 9h às 13h, com brincadeiras como cabo de guerra, corrida com copo de água na cabeça e imitações. Toda a dinâmica terá supervisão de professores da Academia Faap, responsáveis pela elaboração das regras e pontuação das provas. A expectativa é reunir cerca de 600 alunos e, em caso de violências ou excessos, os alunos sofrerão penalidades.

As ações solidárias serão feitas ao longo dos meses de fevereiro e março, e terão a coordenação dos diretórios acadêmicos e da empresa Jr. Faap.

Os alunos que se inscreverem como voluntários farão visitas às ONGs, nas quais realizarão atividades com os moradores, como contação de histórias, festinhas, aula de artes, recreação, jogos esportivos e distribuição dos alimentos arrecadados.

De acordo com a Faap, o trote solidário tem impedido outras formas de integração. No segundo semestre de 2009, por exemplo, nenhum aluno foi submetido ao famoso “pedágio” para arrecadação de dinheiro no entorno do campus. “O projeto tem mudado a cultura interna sobre o trote. Os calouros não sofrem brincadeiras de mau gosto e, consequentemente, no próximo ano não terão o sentimento de ‘dar o troco’, poupando os novos alunos e criando uma convivência pacífica”, diz Caio Neves, presidente do Diretório Acadêmico de Administração da Faap.

