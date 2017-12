FAAP fará missão estudantil ao Caminho de Abraão

Estão abertas até o dia 6 de dezembro, para universitários de todas as instituições, as inscrições para a missão estudantil da FAAP que vai percorrer parte do Caminho de Abraão. Os interessados – graduandos ou na pós-graduação – devem ter fluência em inglês e perfil de liderança. A viagem de estudos acontecerá entre os diass 3 e 20 de janeiro e percorrerá cidades de Israel e da Palestina.

Os estudantes vão participar de encontros com líderes governamentais, para debater os problemas socioeconômicos e políticos da região. O projeto “Caminho de Abraão”, organização sem fins lucrativos fundada na “Global Negotiation Project” da Universidade de Harvard e responsável por promover o turismo sustentável da região, é parceiro da FAAP nesta iniciativa e tem como principal função montar a programação para os dias de viagem. Ela custa US$ 5.402 (cerca de R$ 9.600).

As inscrições devem ser feitas com a IT Mice Viagens de Incentivo. Informações pelo (11) 3038-1306 ou pelos e-mails adriano@itmice.tur.br ou annamaria@itmice.tur.br .