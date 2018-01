FAAP abre inscrições para vestibular

A FAAP está com inscrições abertas até 20 de outubro para o vestibular – elas podem ser feitas pessoalmente, por telefone ou pela internet. As provas serão aplicadas em 30 de outubro e as aulas começam em fevereiro de 2012.

Além do vestibular, existe o Processo Seletivo Contínuo, no qual o aluno pode iniciar as avaliações desde a primeira série do ensino médio e a cada ano acumula uma pontuação. Ao final dos três exames – realizados no primeiro, segundo e terceiro ano – é contabilizada uma média final que, se atingir o valor necessário, permite o ingresso na Faculdade.

Um programa Bolsa por Mérito oferece bolsas de estudo aos dez primeiros colocados na classificação geral do Processo Seletivo, com abatimento de 40% a 100%, de acordo com a pontuação atingida.

As opções incluem cursos de abertura recente, como Engenharia de Produção, os cursos sequenciais de Animação, Produção de Games e Produção Cultural e, pela primeira vez, o curso de Ciência da Computação com intuito de formar profissionais para desenvolver aplicativos e produtos multimídia.

Mais informações pelo www.faap.br/processoseletivo ou (11) 3662-7208.