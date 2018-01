FAAP abre inscrições para vestibular do meio do ano

Estão abertas até o dia 17 de maio as inscrições para o vestibular da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP). O estudante pode escolher entre o processo seletivo Tradicional, para começar a estudar em agosto, e o Programado, com início das aulas em fevereiro de 2011. A taxa é de R$ 170 e as provas serão aplicadas no dia 30 de maio.

As inscrições podem ser feitas pela internet ou pessoalmente, no Departamento de Processo Seletivo da Faap (R. Ceará, 84, Higienópolis, na região central de São Paulo).

Todos os candidatos concorrem a bolsas de estudo, que serão concedidas aos cinco primeiros colocados na classificação geral do processo seletivo. O primeiro lugar ganha desconto de 100% do valor das mensalidades, incluindo a matrícula e as rematrículas.

Os inscritos também podem se candidatar a bolsas de apoio, que dá desconto de até 50% do valor da mensalidade. O vestibulando precisa ter renda mensal bruta igual ou inferior a oito salários mínimos por pessoa e bom desempenho no processo seletivo.