FAAP abre graduação em Contabilidade

Estão abertas até 24 de fevereiro (sexta) as inscrições para o vestibular do novo curso da Faap, Ciências Contábeis com ênfase em Controladoria. O curso foi autorizado pelo MEC em dezembro de 2011.

A taxa de inscrição é de R$ 170 e a prova será dia 28 (terça), às 18h, na rua Alagoas, 903 (Higienópolis).

Segundo a Faap, o profissional de contabilidade “precisou se remodelar, dando lugar a um executivo, que é gestor e atua como um controller capaz de avaliar riscos, estruturar operações, participar das tomadas de decisões, entre outras funções”.

O curso é voltado, principalmente, para quem deseja ser executivo de uma grande empresa e, também, para herdeiros e sucessores de empresas familiares e empreendedores.

Ele dura quatro anos e o estágio é obrigatório. Contabilidade, Economia, Administração, Finanças, Psicologia e Direito são algumas das disciplinas.

Mais informações pelo (11) 3662-7208 ou no pseletivo@faap.br.

