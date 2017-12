Estudantes interessados em fazer um intercâmbio em outro país poderão ter contato direto com representantes de universidades da América do Norte, Europa, África e Oceania na Expo Estude no Exterior, que ocorre no dia 24 em Santo André (Hotel Mercure – Av. Industrial, 885) e nos dias 26 e 27 de setembro em São Paulo (Hotel Intercontinental – Alameda Santos, 1.123).

Realizada no Brasil e em outros seis países da América Latina e da Europa, a feira tem entrada gratuita e oferece informações sobre preços, documentação e destinos, além de uma programação de seminários.

Nos espaços destinados aos expositores, é possível ter acesso a fotos das escolas e das acomodações, testemunhos de ex-alunos e programas de cursos de idiomas, High School (Ensino Médio), mestrado, doutorado, MBAs e especializações.

Também estarão presentes representantes de consulados, que poderão dar informações sobre trabalho legal fora do país, bolsas de estudo e vistos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para participar da feira é preciso se cadastrar no site www.estudenoexterior.com/feira2009. Os interessados recebem um convite por e-mail e concorrem a duas viagens de quatro semanas, com acomodação e passagens aéreas, para fazer cursos de espanhol na Argentina ou de inglês no Canadá.